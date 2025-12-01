女優でモデルの井桁弘恵（28歳）が11月28日、自身のInstagramを更新。金髪に変身した劇的なイメチェン姿を披露し、ファンを驚かせている。井桁はこの日、「期間限定 NEWイゲタ」とのコメントと共に、これまでのイメージとはガラリと異なる、金髪姿を披露。これに同じく金髪のホラン千秋が「可愛いっ（ハート）」、森香澄が「はい可愛い尊い」、大家志津香が「よすぎ」、大原優乃が「NEWイゲタサンかわいい」とコメントしているほか