◆日韓ドリームドリームプレーヤーズゲーム２０２５日本１―７韓国（３０日・エスコンフィールド）「日韓ドリームプレーヤーズゲーム」が３０日、エスコンで行われた。日韓国交正常化６０周年記念事業として行われたレジェンド選手たちの一戦で、日本代表の指揮を執った原辰徳監督（６７）＝巨人軍オーナー付特別顧問＝が、来春ＷＢＣの参加を早々に表明したドジャース・大谷翔平投手（３１）を称賛。日本勢のみならず、世界中