阪神０Ｂ会長の掛布雅之氏（７０）＝スポーツ報知評論家＝が３０日、同学年の元巨人・江川卓氏（７０）、元阪神監督・矢野燿大氏（５６）、元巨人・元木大介氏（５３）らと、大阪市内でトークイベントに参加。今年亡くなった巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さん、元阪神監督の吉田義男さんの思い出話に花を咲かせた。江川氏は長嶋さんが第１次、２次の監督時代できつい、優しいと、人格が別人だったと証言。「アフリカのサファリ