メルセデスAMGは、2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー2025」において、最新コンセプトカー「コンセプト AMG GT XX」を公開しました。 先進的なエクステリアデザイン、レーシーなインテリア、そして驚異的な電動パフォーマンスが盛り込まれたこのモデルは、SNSでも大きな注目を集めています。 では、同コンセプトカーがSNSでどのように受