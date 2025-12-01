ベビー用品ブランド「エジソンママ」を展開するケイジェイシーから、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした新商品が登場します。「キラふる」シリーズ3商品が、11月上旬より順次発売されます。 エジソンママ「キラふる」サンリオキャラクターズ 発売時期：11月上旬より順次商品名：・キラふる グラスチャームメイカー サンリオキャラクターズ DX・キラふる グラスネームチャームメイカー クロミ・キラ