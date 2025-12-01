天皇賞・秋に続いて圧巻の走りは見せた。でも、勝てなかった。マスカレードボールは中団から直線で鋭く末脚を伸ばし、坂を上がったところで先頭に並びかける。そこへ外から襲いかかったのがカランダガン。激しい叩き合いの末、頭差で金メダルは逃した。ゴール後にカラ馬を避けようとしたダノンデサイルと接触して落馬も、無事に検量室へ戻ったルメールは「ペースが速く、ミドルポジションから。だんだんポジションを上げたが、