「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・最終日」（３０日、宮崎ＣＣ＝パー７２）首位から出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算９アンダーで並んだ岩井千怜（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝とのプレーオフを２ホール目で制して今季２勝目、通算２２勝目を挙げた。国内四大大会は９年ぶりの３勝目。また年間女王を決めていた佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝は７７と崩れ、今季の平均ストロー