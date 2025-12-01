今年いっぱいでの引退が決まっているジャスティンパレスは昨年と同じ5着だった。発馬を五分に決めたが、1コーナーで他馬と接触する不利があり、道中は13番手。それでも直線で大外に持ち出されると、しぶとく脚を伸ばした。C・デムーロは「年齢を重ねていることもあるのか、3、4コーナーではズブさを見せた。直線ではいい反応をしてくれたけど前2頭とは離された。それでも、この馬なりに頑張って走っている」と振り返った。