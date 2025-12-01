「ＪＦＬ・地域リーグ入れ替え戦、鈴鹿０−１市原」（３０日、三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿）元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が所属するＪＦＬのアトレチコ鈴鹿は、全国地域チャンピオンズリーグ２位のＶＯＮＤＳ市原に０−１で敗れ、地域リーグへの降格が決まった。試合は９０分で決着がつかず、延長前半８分に市原のＦＷ加藤勇治ベサーナ（２９）が決勝点を決めた。カズは延長後半６分から出場したが、反撃できなかった。試合