「明治安田Ｊ１、東京Ｖ０−１鹿島」（３０日、味の素スタジアム）勝利への執念が相手の牙城、そして優勝への道をこじ開けた。Ｊ１鹿島は０−０の後半２９分、相手のパスミスからカウンター。エースのＦＷレオセアラのシュートはＧＫに阻まれるも、こぼれ球を途中出場のＭＦ松村優太が倒れ込みながら左足で押し込んだ。「監督から『おまえは足が速いんだから思い切って詰めろ』と。なんかあるんじゃないかなと思って走った」