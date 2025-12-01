「明治安田Ｊ１、神戸０−０ＦＣ東京」（３０日、ノエビアスタジアム神戸）Ｊ１神戸の吉田孝行監督（４８）が３０日のＦＣ東京戦（ノエスタ）後、ホーム最終戦セレモニーで退任を発表した。あいさつでファン、サポーターの前に立つと「今季限りで退任することにしました」と涙で声を詰まらせながら発表。２０２２年途中から神戸で３度目の監督に就任し、２３、２４年リーグ連覇。２４年は天皇杯も優勝した。今季は天皇杯準優勝