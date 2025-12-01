巨人の岸田行倫捕手（２９）が３０日、Ｇ球場で自主トレを行い、盗塁阻止率リーグ１位への返り咲きを誓った。昨季は４割７分５厘で１位だったが、今季は４割１分９厘ながら２位。「結果的に２年連続でいい数字が残っているのはすごい自信になっていて、その余裕というのはたぶんあると思う。（来季は）やるからには１位を目指したい」と力強く語った。この日は丸とともに一番乗りで球場に現れ、本塁から二塁の３８・７９５メー