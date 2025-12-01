◆ジャパンウィンターリーグＬｅｑｕｉｏｓ６―２Ｅｉｓａ※７回制（３０日・コザしんきんスタジアム）巨人の赤星優志投手（２６）が１１月３０日、沖縄で開催されているジャパンウィンターリーグ（ＷＬ）で「エイサー（Ｅｉｓａ）」チームで先発し３回６安打３失点。失点こそしたが、最速１４５キロをマークするなど、右肩痛からの復帰を印象付けた。＊＊＊＊＊＊＊気温２４度の温暖な沖縄コザしんきんスタジアム。プロ野球