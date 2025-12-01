◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）カシオワールドオープンは、２７歳の大岩龍一（フリー）が、初優勝し、賞金３６００万円を獲得して賞金ランキングで４位に急浮上した。賞金王決定は次週の最終戦、メジャー、日本シリーズＪＴカップ（４〜７日、東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）まで持ち越され、賞金トップの金子駆大（２３）＝ＮＴＰ