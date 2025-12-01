アドマイヤテラはスタート直後につまずき、鞍上の川田が落馬したため競走中止となった。それでもレース中は馬群の大外を元気いっぱいに疾走。カランダガンとマスカレードとの追い比べにも内から加わり“先頭”でゴールを駆け抜けた。レース後、JRAはアドマイヤテラ、川田ともに異常なしと発表した。