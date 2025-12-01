JRAは30日、ジャパンCに馬番17番で出走が確定していたドゥレッツァの出走取消（左前肢ハ行）を午前6時55分に発表した。キャロットクラブ公式サイトによると29日に坂路、ダートコースで最終調整を終えた後、歩様に違和感が生じたことから獣医師の診察を受けたところ蹄球部が原因では、と診断された。内側に炎症を起こしている様子でケアを施し、経過を観察したものの、この日の朝になっても症状が好転しなかったため大事を取っ