子供たちの自慢の選手になる。阪神・富田が佐藤輝とともに西宮市内で野球教室に参加し、主にピッチングを指導した左腕は「聞く耳を持ってくれて、教えがいがあった」と充実感をにじませた。自身の名前を覚えてくれた少年少女に笑顔を見せた上で、「“この人に教えてもらった”と言ってもらえるくらいになれるように。もっともっと結果を出したい」と決意を新たにもした。