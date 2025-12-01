阪神・嶋村が、内定している来春1軍キャンプスタートに向け、攻守両面のレベルアップを課題に挙げた。オフは12月上旬からは自主トレの場を東京へ移して四国・高知時代からの知人に打撃などの助言を仰ぎ、年明けからは地元・高知で体を動かすプラン。「捕手は守れないとダメだけど、打つ方もけっこう課題が出た。映像も見ながらやっていきたい」と飛躍の2年目へ、目の色を変えている。