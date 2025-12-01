阪神は30日、若手選手、リハビリ組を対象としたSGL尼崎での強化指定練習を打ち上げた。昨年4月に受けた右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）からの復活を目指す23年ドラフト1位入団の下村海翔投手（23）は、藤川監督からのゲキも力に変えて「第2の高橋遥人」となるべく、意気込んだ。下村が指揮官の“キーマン指名”に対し、復活への決意を新たにした。「まさか名前が出ると思ってなかった。びっくりしたと同