阪神・佐藤輝明内野手（26）が30日、富田蓮投手（24）とともに、出身地である兵庫県西宮市の同市立甲東小で、佐藤輝明後援会主催の野球教室に参加した。今季、本塁打、打点の2冠に輝き、今や球界を代表するスラッガーとなった猛虎の主砲。深刻な野球人口減少に歯止めをかけるべく、将来的な少年少女野球大会「サトテル杯」開催へ、前向きに検討していることを明かした。この日は、同市内の軟式野球8チームから集まった小学6年生