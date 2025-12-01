▼7着タスティエーラ（レーン）前半がいいペースだったので、無理をせずに前めのポジションでリズム良く運べた。空馬の影響で気持ちが崩れる場面はあったが、盛り返して頑張ってくれた。▼8着シンエンペラー（坂井）馬の雰囲気は良かった。外枠で、ちょっとずつロスがあったのが響いた。上位馬は強かった。▼9着コスモキュランダ（丹内）この強いメンバー相手によく頑張ってくれた。納得のできる競馬ができた。▼10着シュ