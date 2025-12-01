2025年のシーズンも「CMEグループ・ツアー選手権」で終了。最終戦はジーノ・ティティクンが２連覇し、プレーヤーオブザイヤーも勝ち取った。 日本人優勝者が５人登場！各選手のドレス姿を公開 その最終戦開幕に先立ち、11月17日（月）の夜には会場からほど少し離れたホテルで年間表彰式「LPGAロレックスアワード」が開かれた。今年は初優勝者が多い上に、日本人優勝者も