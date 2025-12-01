毎日6時起床トレでバックスクリーン弾アピールだ。阪神・藤川監督から来春キャンプ1軍スタートを明言された百崎がオフの過ごし方改革について言及した。「去年は朝から動くとかあまりなかったので。6時ぐらいに起きられれば」8月の2軍戦で死球を受け下顎骨を骨折。手術を受けるなど回り道を強いられた。この期間で75キロだった体重は5キロ減ったが、現在は80キロまで増量。パワーアップの下地は整っている。「バックスクリ