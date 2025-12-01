俳優・杉咲花（２８）が来年１月期の日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（来年１月１４日スタート。水曜、後１０・００）で主演を務めることが３０日、分かった。監督、脚本は映画「アンダーカレント」などの話題作を手がけた今泉力哉氏。考えてしまう人に向けた「普段着の恋の物語」となる。杉咲が演じる主人公・土田文菜は小説家として２冊を出版し、３冊目を迷いながら執筆中。普段は古着屋でアルバイトをす