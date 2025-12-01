「全日本国民的美少女コンテスト」や「ミス美しい２０代コンテスト」を開催してきた芸能事務所のオスカープロモーションがこのほど、大型オーディション「なつキミプロジェクト２０２５」を開催し、初代グランプリに茨城県出身の小学６年生・横須賀京香（１２）が輝いた。「ジャンルなんて関係ない！！」をコンセプトに次世代スターを発掘するオーディションで７月から約５カ月をかけて開催し、グランプリを決定。横須賀は「グ