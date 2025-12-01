オリックス・山下舜平大投手（２３）が３０日、ドラフト１位・藤川（延岡学園）、同２位・森（大阪桐蔭）両投手の弟子入りを歓迎。同時に新人からも学ぶ“逆・先生スタイル”で臨むと宣言した。２８日の新人入団会見で藤川、森は「憧れは山下さん。自分からもいろいろと聞いて教わりたい」とそろってお願いしたが、山下は「もちろん、うれしいこと。自分の（元々の）感覚、意見は大事にしてほしいけど、聞かれたことに対しては