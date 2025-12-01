9番人気の伏兵ハッピーマン（牡3＝寺島、父ダノンレジェンド）が中団から力強く脚を伸ばし、内から迫るビダーヤを半馬身差で振り切った。昨年の兵庫ジュニアグランプリ以来、3勝目。初コンビを組んだ高杉は「芝スタートはあまり合っていなかったけど、流れも向いて終始いいリズムで運べました。頑張ってくれたと思います」とパートナーを称えた。