新馬戦レコード勝ちから1F延長のマーゴットラヴミー（牝＝小林、父リアルスティール）が圧巻の逃げ切りで連勝を飾った。スタートから敢然とハナに立つと2着に3馬身差をつけ、1分33秒6の好時計でゴール。菱田は「凄いスピード。それを殺すことなく乗れて良かった」と笑顔。小林師は「内容が良すぎて何も言うことがないですね。スピードの違いでハナに行ったけどジョッキーに聞くと十分、収まりがついていた、とのこと。上手に乗