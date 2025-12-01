2歳1勝クラスは1番人気に支持されたドリームコア（牝＝萩原、父キズナ）が差し切り勝ち。5番手で直線を迎え、残り300メートル付近で先頭に立つと、最後はコルテオソレイユとの追い比べを頭差で制した。新馬戦以来2戦ぶりのコンビとなったレーンは「（新馬戦より）さらに力強くなっていると感じた。将来はもっと距離が持ちそうで、長く良い脚を使えそう。ポテンシャルがある」と明るい未来を見据えた。萩原師は「良いところも課