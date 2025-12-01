ＤｅＮＡからドラフト１位指名された小田康一郎内野手（２２）＝青学大＝が３０日、横浜市内のホテルで契約金１億円、年俸１６００万円で仮契約を結んだ。１７３センチ、８５キロと丸みを帯びた愛嬌（あいきょう）のある風貌から愛称は「Ｂｕｕ（ブー）」。小田は「ニックネームがあるのとないのとでは違う」と早くも“ハマのブー”定着をリクエストした。（金額は推定）名付け親は青学大・安藤監督で、自身でも気に入っている