日本代表と韓国代表のＯＢによる「日韓ドリームプレーヤーズゲーム２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＤＡＩＳＯ」は、韓国が７−１で快勝した。日本では今季限りで現役を引退した元中日の中田翔氏（３６）が、２１年まで所属した日本ハムの本拠地でソロ本塁打。チーム唯一の得点を挙げ、ＭＩＰを受賞した。ＭＶＰには１本塁打を含む３安打を放ち、オリックスやソフトバンクでも活躍した韓国の李大浩氏が輝いた。慣れ親しん