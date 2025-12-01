【モデルプレス＝2025/12/01】日本テレビ系では、2026年1月14日から新水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（よる10時〜）を放送することが決定。主演は杉咲花、監督／脚本はGP帯ドラマで初監督の今泉力哉が務める。【写真】杉咲花、胸元ざっくりコーデ披露◆1月期日本テレビ系新水曜ドラマは杉咲花×今泉力哉主演の杉咲は、映画「湯を沸かすほどの熱い愛」（2016年公開）で第40回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞・新人俳優