◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）３位から出て６５と伸ばしたプロ７年目の大岩龍一（２７）＝フリー＝が、通算２１アンダーで並んだ砂川公佑（２７）＝オークラ輸送機＝とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制し、ツアー初優勝を決めた。＊＊＊大岩の初優勝をコースで見届けた谷コーチの目にも、うれし涙があった。「コツコツとま