京都6R・新馬戦（芝2000メートル）はパラディオン（牡＝高柳大、父レイデオロ）が人気に応えて初陣Vも、見る者をやきもきさせた。道中、置かれ気味で後方2番手。3角から押し上げて4番手で4角を回ったが、逃げ馬とは距離があった。懸命に追い上げて逆転したが、高杉は「馬を気にして進んでいかなかった」と険しい表情。高柳大師も「調教から頭が高かった。使っていけば、もっとマシになると思う」と思案顔。母ステラリードは09