中日は30日、来季コーチングスタッフを発表した。落合英二2軍監督が、新設された投手コーディネーターに配置転換。不調に陥った1軍投手のリカバリーや若手の育成に注力する。代わって、飯山裕志1軍野手総合コーチが、新たに2軍監督に就任する。また、阪神などで打撃コーチを務めた藤井康雄氏が2軍打撃コーチ兼コーディネーターに就任。小山伸一郎2軍投手総括コーチは、来年2月からBC千葉に派遣される。