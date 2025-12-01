広島・森はこの日、玉村とともに広島市東区のバーチャルスポーツセンター「打劇王」でトークショーに臨み、約100人のファンとサイン会や抽選会などで触れ合った。目指すタイトルについての質問には、イニング数の冠がないことから「最優秀防御率」を挙げ、「チームとして勝ちたいので、ファンの方と喜べるように頑張りたい」と言葉に力を込めた。玉村は「先発をやっているので沢村賞」と抱負を口にし、「今季よりも戦力になっ