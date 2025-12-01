阪神・伊原陵人投手（２５）は今オフ、単独自主トレに踏み切る。決断の背景には、同学年である森下の言葉にあった。ルーキーイヤーの今季は先発と中継ぎで２８試合に登板し５勝７敗、防御率２・２９でリーグ優勝に貢献した。それでも、１年を通して自分自身の理解を深めることが重要だと感じた。後押ししてくれた森下の助言を元に、さらなる飛躍へ“伊原スタイル”を確立させていく。◇◇伊原はプロ１年目を終え、オフ