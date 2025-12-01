中日・藤嶋は、3500万円増の年俸1億2000万円（金額は推定）で3年契約を結んだ。順調なら来季中に国内フリーエージェント権を取得見込みだが、“生涯ドランゴンズ”を決断した格好だ。今季は自己最多60試合に登板するなどブルペンを支えた右腕は「僕は愛知県の人間。小さい時に見ていた強い中日を取り戻し、子どもたちに夢を持ってもらいたいと思い契約した。優勝を目指す」と意気込んだ。