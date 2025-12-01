阪神の今朝丸裕喜投手（１９）が３０日、後輩を大きな背中で引っ張ることを意気込んだ。この日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでの強化指定練習を打ち上げ。「大きなけがをしなかったのが一番良かった」とうなずいた。プロ２年目となる来季の目標は「しっかり１軍で投げられるように」。そのためにもオフに注力したいのが体作りだ。入団時から５キロの増量に成功し、現在は体重７８キロ。ただ「目標は９０キロくらい」とさらに１０