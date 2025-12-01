広島・玉村が来季の先発一本立ちへ、走者を置いた際の投球改善を期した。キャリアハイの6勝（8敗）を挙げた今季だが、さらなる飛躍へ課題は一目瞭然。被打率は無走者の・239に対し、有走者では・304へ跳ね上がる。「走者が出てからが感覚的にも悪いので、もう少し残塁数を伸ばしていけたら。コントロールなのか、フォーム的なギャップなのか、突き詰めていきたい」この日は、広島市内のアミューズメント施設で先輩の森とトーク