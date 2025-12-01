阪神・石井大智投手（２８）が３０日、“新フォーク”と直球の球速アップで来季は無双を極めることを誓った。今季は５３試合で防御率０・１７、ＮＰＢ新記録となる５０試合連続無失点を成し遂げた。ただ、投球の中でのフォークの割合や直球の球速は昨年より下がっており、満足のいく内容ではなかった。今オフは体重増加と変化球の完全習得を目指す。石井が肌寒いＳＧＬの室内を黙々と走った。無双の働きを見せた今季だが、来季