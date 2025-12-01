《京都競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽6R…マコトエウロペ（右前挫石）【競走中止】▽5R…フォワードアゲン（2周目5号障害竹柵手前＝右前肢ハ行）▽12R…ジャスパークローネ（直線＝右前肢ハ行）【過怠金】▽1R…和田竜3万円（ムチの使用法）【戒告】▽1R…荻野琢（3角外斜行）▽5R…小牧（1周目1角内斜行）▽8R…荻野極（4角外斜行）