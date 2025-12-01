12月10日に、週刊ベースボール4000号記念トークイベントが行われる。末次利光氏、高田繁氏、堀内恒夫氏が語る「ミスターとV9」と題し、V9時代の巨人をけん引した選手たちがそろう。長嶋さんの伝説や後世に語り継ぐ日本野球史などについて熱く語り合う。【日時】2025年12月10日（水）12時開場13時開演（14時半・終演予定）【会場】日本橋公会堂【ゲスト】末次利光、高田繁、堀内恒夫【MC】村山喜彦（日本テレビアナウンサー）