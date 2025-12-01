2025年11月23日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国版サイトは、「あなたが望もうと望まざるとにかかわらず、中国は世界のグリーン・トランスフォーメーションを主導している」とする記事を掲載した。記事は、米国がトランプ政権下で気候変動対策に消極的な姿勢を見せ、「パリ協定」からの離脱手続きに入る中、世界の注目が最大の温室効果ガス排出国である中国に集まっていると紹介。中国は気候変動対策のリーダーとして最良の「