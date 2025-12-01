ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤Ç¡Öº´Æ£µ±ÌÀ¸å±ç²ñ¼çºÅº´Æ£µ±ÌÀÌîµå¶µ¼¼¡×¤ò³«ºÅ¡£ÉÙÅÄÏ¡Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤È¤È¤â¤ËÌó£µ£°¿Í¤ÎÌîµå¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ø¸þ¤±¤ÆÂÇ·â¡¢¼éÈ÷¤ò¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È»ØÆ³¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤¯¤Ç¤­¤¿¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤«³Ø¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡£¸¶ÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£