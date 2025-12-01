株式会社ＴＯＫＩＯとＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴとのエージェント契約が終了することが１１月３０日、明らかになった。グループとしてのＴＯＫＩＯはすでに解散したが、会社としての「ＴＯＫＩＯ」も来年、完全に消えることになりそうだ。スタート社はこの日、声明を発表した。同社と、城島茂、国分太一、松岡昌宏の所属事務所であるＴＯＫＩＯ社とのエージェント契約について「２０２５年１２月３１日をもって