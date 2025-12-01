ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）が「現代の偉大なボクサー５人」に選出された。専門メディア「ＢＩＧＦＩＧＨＴＷＥＥＫＬＥＮＤ」は「現代ボクシングはルネサンス期を迎えている。卓越したスキルとショーマンシップ、戦略的なブランディング、そしてデジタル時代の影響力を融合させた新世代のファイターにとって形づくられている」とし、井上とともに４階級制覇王者のサウル・ア