一体、誰？米国・ＷＷＥのＰＬＥ「サバイバーシリーズ：ウォーゲームズ」（１１月２９日＝日本時間同３０日、カリフォルニア州サンディエゴ）で行われた５対５軍団対抗戦・男子ウォーゲームズは、何とも不穏な幕切れとなった。今年は統一ＷＷＥ王者コーディ・ローデスと世界ヘビー級王者ＣＭパンクが共闘し、?ＯＴＣ?ローマン・レインズ、ウーソズ（ジミー＆ジェイ・ウーソ）と豪華チームを結成。ライバル同士がつながったが