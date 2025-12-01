日本が主導している環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）の存在感が高まっている。トランプ関税で自由貿易体制が危機に瀕（ひん）する中、枠組みの重要性が再認識されているのだろう。加盟国を増やし、自由貿易を守る防波堤としていきたい。日本や豪州、英国、ベトナム、メキシコなど１２か国が加盟するＴＰＰの閣僚級会合が豪州で開かれた。現在、中米コスタリカと加盟交渉中だが、新たに南米ウルグアイとの交渉開始も決定した。