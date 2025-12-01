日本経済の成長には新興企業の育成が不可欠だが、その流れに水を差す不正が発覚した。再発を防ぐためには、チェック機能の強化が必要だ。売り上げを水増しして決算を粉飾したとして、東京地検は、東証グロース市場に上場していたＡＩ（人工知能）サービス会社「オルツ」の元社長ら４人を金融商品取引法違反で起訴した。２０２２〜２４年の売上高計１２８億円のうち、８割を超える１１１億円が粉飾だったとみられている。昨年